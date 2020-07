Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Fahrten unter Alkohol und Drogen

Berga/ Greiz / Reust (ots)

Am Freitag gegen 23:15 Uhr kontrollierten Beamte der PI Greiz einen 25-jährigen VW Fahrer. Ein Drogenvortest bei ihm verlief positiv auf Opiate. Mit ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Am Samstag gegen 16:45 Uhr wurde in der August-Bebel-Straße in Greiz ein 19-jähriger Nissanfahrer einer Kontrolle unterzogen. Ein bei ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Auch mit ihm wurde eine Blutentnahme duchgeführt.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde in Reust ein 35-jähriger VW-Fahrer durch Beamte der Einsatzunterstützung Gera kontrolliert. Bei ihm wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser erbrachte einen Wert von 0,7 Promille.

Alle 3 Fahrzeugführer haben nun mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro zu rechnen.

