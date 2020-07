Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Holzkasten auf Balkon brannte

Greiz (ots)

Weida: Am Donnerstag (23.07.2020), gegen 20:25 Uhr, kam es In den Nonnenfeldern zum Brand eines Holzkastens (bepflanzt), der sich auf einem Balkon eines Wohnhauses befand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Eine Person wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

