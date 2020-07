Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Lager eingebrochen

Greiz (ots)

Zwischen dem 03.07. und dem 23.07.2020 brachen bislang unbekannte Täter in ein Lager ein, dass in einer ehemaligen Turmhalle Am Zaschberg untergebracht ist. Nach einer bisherigen Übersicht entwendeten sie Rollmatratzen, Töpfe, Geschirr sowie Bettwäsche, Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell