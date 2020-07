Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Über 4,5 Promille im Straßenverkehr

Altenburg (ots)

Gößnitz: Sage und Schreibe 4,58 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines 55-jährigen Pkw-Fahrers, als Polizeibeamte diesen gestern Mittag (23.07.2020), gegen 12:15 Uhr kontrollierten. Ein Zeuge informierte zuvor die Altenburger Polizei, dass ihm der offensichtlich alkoholisierte Fahrer auffiel, so dass die Beamten schließlich in der Walter-Rabold-Straße in Gößnitz zum Einsatz kamen. Zweifelsohne wurde die Weiterfahrt für den 55-Jährigen untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (KR)

