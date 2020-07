Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Arbeitsunfall

Altenburg (ots)

Waltersdorf: Ein 31-jähriger Mann verletzte sich am gestrigen Tag (23.07.2020), gegen 16:30 Uhr bei Arbeiten an einem Stromkasten in der Wintersdorfer Straße schwer, so dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Offensichtlich geriet der Arbeiter bei der Ausführung seiner Tätigkeit mit einem Starkstromkabel in Berührung, so dass er schwer verletzt wurde. Wie es zum dem Arbeitsunfall kommen konnte, bzw. wie die Umstände des Geschehens waren, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Das Amt für Arbeitsschutz wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. (KR)

