Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti-Sprayer erwischt

Gera (ots)

Bethenhausen: Zwei Graffiti-Sprayer (20) erwischten heute Nacht (24.07.2020), gegen 01:15 Uhr Geraer Polizeibeamte in Bethenhausen. Die beiden jungen Männer besprühten zuvor mehrere Trafohäuschen großflächig mit ihren Graffitis und verursachten so Sachschaden. Gerade als sie mit ihrem Pkw VW vom Tatort, der Landstraße 1079, wegfahren wollten, wurden sie von den Beamten kontrolliert. Dabei fanden diese nicht nur frisch benutzte Spraydosen im Auto der beiden Täter, auch an der Kleidung der Sprayer, sowie an deren Haut waren Farbreste vorhanden. Gegen beide Männer wurde nunmehr ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

