Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Bad Köstritz:

Gera (ots)

Bad Köstritz: Die Geraer Polizei hat gestern Abend (23.07.2020) gegen 18:00 Uhr die Ermittlungen gegen einen 38-jährigen Mann eingeleitet. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass sich der Mann auf dem Parkplatz eines Freibades Am Sommerbad aufhielt, in Richtung des Bades blickte und dabei an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Zeuge sprach den 38-Jährigen auf sein Verhalten an und forderte ihn zum Unterlassen auf. Der 38-Jährige muss sich nunmehr für sein Verhalten verantworten. (RK)

