Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Eine unerfreuliche Entdeckung machte gestern (22.07.2020) der Eigentümer einer Gaststätte, als er am Nachmittag auf Arbeit kam. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten des Gasthauses in der Clara-Zetkin-Straße in Gera ein, so dass folglich die Polizei zum Einsatz kam. Derzeit steht fest, dass die Einbrecher in der Gaststätte mehrere Räumlichkeiten durchsuchten. Dabei brachen sie unter anderem einen Zigarettenautomaten auf und stahlen daraus diverse Zigarettenschachtel. Mit einem zusätzlich aufgefundenem Tablet und einer kleinen Menge Bargeld konnten die Einbrecher schließlich unerkannt flüchten. Die Tatzeit wird auf den gestrigen Mittwoch (22.07.2020), in der Zeit von 00:00 Uhr bis 14:00 Uhr eingegrenzt. Die Kriminalpolizei Gera hat nunmehr die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

