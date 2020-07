Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kriminalpolizei bitte um Mithilfe!!!!

Gera (ots)

Die Kriminalpolizei Gera hat seit März diesen Jahres die Ermittlungen zu einer gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 19-Jährigen aufgenommen und sucht nunmehr nach Zeugen. Demnach befand sich der 19-Jährige am 13.03.2020, gegen 14:00 Uhr vor dem mittleren Eingangsbereich eines Einkaufszentrums in der Heinrichstraße in Gera. Vor der Drehtür wurde er nach einem verbalen Disput von dem bisher unbekannten Haupttäter angesprungen und in den Brustbereich getreten. Anschließend schlug der unbekannte Täter sein Opfer mehrmals mit der Faust ins Gesicht. In diese Auseinandersetzung mischte sich schließlich ein zweiter bislang unbekannter Täter ein und handelte ebenfalls. Als die Lebensgefährtin des Opfers helfend einschritt, wurde sie von einem der Täter weggestoßen. Unmittelbar nach den Tathandlungen entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung und konnten trotz Fahndung nicht ergriffen werden. Der 19-Jährige wurde durch den Angriff nicht unerheblich verletzt. Im Zuge der Ermittlungen liegen nunmehr Lichtbilder der beiden Täter vor, so dass anhand derer folgende Personenbeschreibung besteht:

1. Täter: ca. 185 - 190 cm groß, ca. 22 - 28 Jahre alt, schlanke Statur, gebräunte Haut, arabischer Typ, schwarze Haare nach hinten gegeelt, starke Gesichtsakne; keine Brille; Bekleidung: schwarze Jacke, graue Jeanshose, dicke silberfarbene Panzerkette um den Hals;

2. Täter: ca. 165 - 170 cm groß, ca. 20 - 25 Jahre alt, schlanke Statur, gebräunte Haut, afghanischer Typ, Mandelaugen, schwarze Haare, 5 - 7 cm lang zum Bürstenschnitt hochgestellt; kein Bart oder Brille, pickliges Gesicht; Bekleidung: schwarze mit gelb oder weiß abgesetzte Jacke, dunkle Jeanshose.

Wer kennt die beschriebenen oder abgebildeten Personen und kann Hinweise zu deren Aufenthalt geben?

Hinweise zur Identität der Täter richten Sie bitte an die KPI Gera, Tel.(0365) 8234 1465 oder jede andere Polizeidienststelle. (RK)

