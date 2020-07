Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil einer 51-jährigen Frau aufgenommen und sucht nunmehr nach Zeugen. Nach Auskunft der Geschädigten befand sich diese mit ihrem Fahrrad am 17.07.2020, gegen 16:50 Uhr auf dem Fußweg entlang der Straße der Völkerfreundschaft von Gera-Zentrum in Richtung Gera-Zwötzen. Hier kam ihr ein Jogger entgegen, welcher, als beide auf gleicher Höhe waren, vor ihr Rad lief, sie anstieß sowie Beiseite schupste. Zudem schrie er lautstark, dass es sich hierbei um einen Radweg handelte. Als die 51-Jährige durch den Stoß das Gleichgewicht halten wollte, verletzte sie sich schließlich am Bein. Der Jogger hingegen rannte weiter. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat bzw. den bislang unbekannten Jogger machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. Beschreibung des Joggers: männlich, circa 40-50 Jahre, circa 175 cm groß, schlank, bekleidet mit Sportkleidung (schwarze Radler-Hose mit silbernen Aufdruck). (RK)

