Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen aufgenommen

Gera (ots)

Die Geraer Polizei kam gestern (21.07.2020), gegen 13:30 Uhr an einer Schule in der Laasener Straße zum Einsatz. Vor Ort wurde bekannt, dass ein bislang unbekannter Täter vom Balkon einer Wohnung in der Laasener Straße mehrere Steine in Richtung der Schule/Schulhof warf. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum versuchten Körperverletzungsdelikt aufgenommen, die weiterhin andauern. (KR)

