Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrer beschädigte Pkw

Greiz (ots)

Greiz: Am Dienstag (21.07.2020), gegen 18:45 Uhr, wollte eine 50-jährige Dacia Fahrerin in ein Grundstück in der Brauereistraße einfahren. Als sie anhielt um das Gartentor zu öffnen, kam ein bislang unbekannter Fahrradfahrer, beschimpfte sie und trat gegen den Pkw, so dass daran Sachschaden entstand. Anschließend flüchtete er. Zeugenhinweise zu ihm werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

