Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Garagen

Altenburg (ots)

Mehrere Garagen in der Zschernitzscher Straße gerieten offenbar unbekannten Tätern ins Visier. Diese verschafften sich in der Zeit vom 17.07.2020 - 20.07.2020 gewaltsam Zutritt zu diesen und stahlen daraus mehrere dort abgestellte Gartengeräte (u.a. Rasenmäher, Freischneide). Im Zusammenhang mit den eingeleiteten Ermittlungen werden nunmehr Zeugen gesucht, die mögliche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, mit der PI Altenburger Land in Verbindung zu setzen. (RK)

