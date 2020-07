Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Vereinsheim

Altenburg (ots)

Lucka: Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 18.07.2020 (circa 12:45 Uhr) zum 20.07.2020 (circa 11:20 Uhr) gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Vereinsheimes in der Prößdorfer Straße (Ortsteil Prößdorf). Aus dem Vereinsheim stahlen die Täter schließlich neben Getränken, einem Besen und diversen Kabeln zusätzlich einen Bierkühler und einen Fernseher. Die Kriminalpolizei in Altenburg hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Einbrechern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (RK)

