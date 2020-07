Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenhaus abgebrannt- Ermittlungen eingeleitet

Altenburg (ots)

Nobitz OT Klausa: Nachdem am Sonntag (19.07.2020), mehrere Personen in einer gemeinschaftlich genutzten Gartenlaube Am Leinawald gefeiert hatten und die Feier zu später Stunde beendet war, geriet diese in Brand und wurde hierdurch vollkommen zerstört. Die Feuerwehr begann vor Ort unverzüglich mit den Löscharbeiten. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Seitens der Kriminalpolizei in Altenburg wurden die Ermittlungen zum Brandgeschehen, insbesondere zur Brandursache aufgenommen und dauern weiter an. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell