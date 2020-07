Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gegen Scheibe getreten - Anzeige

Gera (ots)

Ein 14-Jähriger muss nunmehr aufgrund seines Verhaltes mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Gegen 18:15 Uhr am gestrigen Tag (20.07.2020) war der Jugendliche mit mehreren Personen unterwegs und trat schließlich mit dem Fuß gegen die Scheibe einer Straßenbahn so dass diese dadurch gänzlich zerstört wurde. Ein Straßenbahnfahrer hielt den Jugendlichen bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei fest, so dass diese ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleitete. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 14-Jährige in die Obhut seiner Erziehungsberechtigen übergeben. (RK)

