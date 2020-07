Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zur Pressemeldung vom 19.07.2020

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen zu den gemeldeten Kellereinbrüchen im Buchenring gelang es Altenburger Polizeibeamten, die Täter eindeutig zu identifiziert. Es handelt sich um einen polizeibekannten 27-jährigen Mann und eine polizeibekannte 27-jährige Frau. Bei den beiden Tätern konnten u.a. die gestohlenen Fahrräder aus dem Buchenring in Altenburg aufgefunden, folglich sichergestellt und schließlich an die Besitzer wieder zurückgegeben werden. Die beiden Einbrecher erwartet nunmehr ein entsprechende Ermittlungsverfahren. (RK)

-G: Einbruch in Keller

Altenburg Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 17.07.20 - 18.07.20, in insgesamt drei Keller in 04600 Altenburg, Buchenring 21, eingedrungen. Die Schlösser der Keller wurden aufgebrochen und aus den Kellern wurden insgesamt zwei Fahrräder, ein Fernseher, diverses Werkzeug und Lebensmittelkonserven entwendet. Hier entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1700,- Euro.

