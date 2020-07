Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Sachbeschädigung

Altenburg (ots)

Rödigen (Lödla): Unbekannte Täter trieben in der Nacht vom 18.07.2020 - 19.07.2020 ihr Unwesen im Dorfring in Lödla. Dabei spritzten die Täter eine unbekannte Flüssigkeit auf einen dort abgestellten Pkw Jeep sowie die Fassade eines Gemeindegebäudes. Hierbei verursachten die Täter Sachschaden, so dass die Ermittlungen eingeleitet wurden. Die Geraer Polizei sucht nunmehr nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK)

