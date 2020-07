Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 2 schwerstverletzte- Zeugen zu Unfall gesucht

Greiz (ots)

Reudnitz: Nachdem am Sonntag (19.07.2020), gegen 14:40 Uhr ein 42-jähriger Motorradfahrer mit einem 12 jährigen Sozius auf der Landstraße von Fraureuth kommend in Richtung Reudnitz fuhr und hier in einem unübersichtlichen Kurvenbereich, ca 250 m vor Ortseingang Reudnitz einen Transporter überholte, wurde dieser vom Gegenverkehr überrascht und kam von der Fahrbahn ab. Im Anschluss durchfuhr das Motorrad ein Feld, überquerte eine weitere Straße und kam auf einer angrenzenden Wiese (über 100 Meter entfernt) zum Liegen. Der Fahrer und das 12 jährige Kind wurden schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Fahrzeug und dem Fahrer, welcher dem Motorrad beim Überholvorgang im Gegenverkehr begegnete. Dieser und andere Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661-6210. zu melden. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell