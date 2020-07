Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unterdachkonstruktion gebrannt

Gera (ots)

Zu einer starken Rauchentwicklung kam es am Freitag (17.07.2020), gegen 13:55 Uhr in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Wiesestraße. Bei Schweißarbeiten am Dach entstand ein Schwelbrand. Dieser konnte gelöscht werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Kurzzeitig kam es zu Einschränkungen des Straßenbahnverkehres. (MW)

