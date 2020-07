Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Keller

Altenburg (ots)

In der Zeit vom 17.07.20 - 18.07.20 drangen bisher unbekannte Täter in einen Keller in 04600 Altenburg, Ahornstraße 36 ein. Hierbei wurde das Vorhängeschloss entfernt und aus dem Keller wird ein PKW-Kompressor und zwei Sätze Radmuttern entwendet. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 100,- Euro.

