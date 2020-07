Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Schmölln (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es in der Zeit vom 16.07.20, 20:00 Uhr - 17.07.2020, 14:00 Uhr, in Schmölln, in der Weststraße, Höhe Nr. 2. Hier hatte ein 29-jähriger seinen Pkw Audi ordnungsgemäß abgeparkt. Nachdem er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er die Schäden an der vorderen linken Stoßstange und am Unterboden. Anwohner hörten gegen 22:45 Uhr einen lauten Knall und sahen wie ein "dunkles" Fahrzeug davon fuhr. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1500,- Euro.

