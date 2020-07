Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Schmölln (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ereignete sich am 17.07.2020, gegen 11:55 Uhr in 04626 Schmölln, im Bereich Neue Schlossstraße. Der 15-jährige Mopedfahrer befuhr die Bachstraße in Richtung B7. An der Kreuzung Neue Schlossstraße möchte die 64-jährige Renault Fahrerin nach links in die Bachstraße einfahren. Hier bemerkt sie den Mopedfahrer zu spät und es kommt zur Kollision. Der Mopedfahrer und sein Sozius werden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro.

