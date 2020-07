Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Verkehr

Greiz (ots)

Am 18.07.2020 kontrollierte die Polizei Greiz gegen 00:05 Uhr einen 26 jährigen PKW Fahrer im Bereich des Papiermühlenweges in Greiz. Bei der Kontrolle wurde bei dem PKW Fahrer ein Alkoholwert von 0,9 Promille festgestellt, was ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze zur Folge hatte. Ebenfalls wurde bei der Überprüfung der Person festgestellt, dass gegen den 26 jährigen ein Haftbefehl besteht.

