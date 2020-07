Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Greiz (ots)

In der Nacht vom 17.07.2020 zum 18.07.2020 wurde wieder einmal, durch derzeit unbekannte Täter, im Bereich der Schlossbrücke Greiz ein Verkehrszeichen samt Halterung aus der Erde gerissen. Dabei wurde durch den oder die Täter so lange an dem Verkehrszeichen manipuliert, bis der gepflasterte Fußweg aufbrach und das Verkehrszeichen samt Sockel aus dem Fundament herausgebrochen wurde. Aus diesem Grund wird nunmehr wegen Sachbeschädigung ermittelt und Zeugen gebeten etwaige Beobachtungen der Polizei Greiz mitzuteilen.

