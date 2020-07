Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Kindergarten scheiterte

Altenburg (ots)

Lucka: Unbekannte Täter trieben in der Zeit von 15.07.2020 - 16.07.2020 ihr Unwesen in der Clara-Zetkin-Straße, denn Mitarbeiter eines Kindergartens meldeten der Poliezi den Einbruch in ihre Räumlichkeiten.

Wie im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen bekannt wurde, verschafften sich unbekannte Täter offenbar zwischen 19:00 Uhr und 00:30 Uhr unberechtigt Zutritt zum Gelände des Kindergartens und drangen in der Folge gewaltsam in diesen ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde glücklicherweise nichts gestohlen.

Die Polizei in Altenburg sucht nunmehr nach Zeugen, die im genannten Tatzeitraum etwaige verdächtige Beobachtungen gemacht oder mögliche auffällige Personenbewegungen in Tatortnähe bemerkt haben. Zeugen werden gebeten, bei verdächtigen Wahrnehmungen die Altenburger Polizei unter der Tel. 03447 / 4710 zu informieren. (KR)

