Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Zeitzer Straße

Altenburg (ots)

Ein 43-jähriger Mann sorgte heute Mitternacht (17.07.2020, gegen 00:05 Uhr) für einen zweifachen Polizeieinsatz und muss nunmehr mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Zeugen bemerkten, wie sich der Mann auffällig um mehrere Fahrzeuge bewegte, die in der Zeitzer Straße in Altenburg abgestellt waren. Dabei legte er sich zum Teil unter die Pkw bzw. setzte sich auf diese drauf. Vor Ort stellte sich heraus, dass er durch sein Verhalten den Lack eines Pkw BMW beschädigte, so dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Als gegen 01:20 Uhr erneut Zeugen vermeldeten, dass dieselbe männliche Person nunmehr laut schreiend auf dem Boden der Zeitzer Straße liegt, rückten wieder Einsatzkräfte aus. Nachdem der 43-Jährige hier die ankommenden Beamten erblickte, rannte er davon und kam jedoch zu Fall. Da er sich hierbei allerdings verletzte, wurde er schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell