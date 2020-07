Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 7 Gartenlauben aufgebrochen

Gera (ots)

Gera-Milbitz: Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 15.07.2020 - 16.07.2020 ihr Unwesen in einer Kleingartenanlage in der Milbitzer Straße. Dabei verschafften sie sich unberechtigt Zutritt zur Anlage und brachen in der Folge insgesamt 7 Gartenlauben auf. Bei der Tatausführung verursachten die Täter Sachschaden. Zum aktuellen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum möglichen Beutegut der Täter machen. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell