Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einer Unfallflucht in der Salzstraße aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können. Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte ein bislang unbekannter, grauer Pkw (besetzt mit Fahrer und Beifahrerin) am Samstag (11.07.2020), gegen 13:55 Uhr in der Salzstraße eine Gruppe Radfahrer, bestehend aus drei männlichen Fahrern. Hierbei fuhr der Pkw offenbar zu nah an einem der Radfahrer (67 Jahre) vorbei, so dass dieser folglich nach rechts auswich und den zweiten Radfahrer (75) der Gruppe touchierte. Anschließend stießen nunmehr auch der zweite und der dritte Radfahrer (65) zusammen, wobei diese beiden zum Teil schwer verletzt wurden. Der unbekannte Fahrzeugführer des grauen Pkw setzte indes seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. dem flüchtigen Pkw und dessen Fahrer geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

