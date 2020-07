Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülltonnen brannten - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Weil zwei brennende Mülltonnen gemeldet wurden, rückten gestern Abend (16.07.2020), gegen 22:45 Uhr, Feuerwehr und Polizei in die Bauvereinstraße aus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung - die beiden Mülltonnen standen in Vollbrand. Seitens der Feuerwehr wurden unverzüglich Löschmaßnahmen eingeleitet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell