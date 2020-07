LPI-G: Zeugen gesucht

Landespolizeiinspektion Gera

Die Kriminalpolizei in Gera hat nunmehr die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil einer 33-jährigen Frau (syrisch) aufgenommen. Nach Auskunft der Frau befand sich diese am 15.07.2020, gegen 11:40 Uhr in der Straßenbahn (Linie 1) in Gera-Zwötzen, als sie von zwei Fahrgästen, einem Mann und einer Frau, sowohl körperlich, als auch verbal angegriffen wurde. Die Kriminalpolizei Gera sucht nunmehr nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können bzw. sich zum Tatzeitpunkt in der betreffenden Straßenbahn befanden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

