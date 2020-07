Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kabeldiebstahl von Baustelle

Gera (ots)

Eine in der Burgstraße befindliche Baustelle schien offenbar unbekannten Tätern ins Visier geraten zu sein. So stahlen diese am gestrigen Mittwoch (15.07.2020), in der Zeit von 03:00 Uhr bis 06:00 Uhr aus einem Kabelschacht mehrere Elektro-Kupfer-Kabel und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlugnen nach Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

