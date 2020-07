Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz in Altenburg - Einsatz dauert weiterhin an

Altenburg (ots)

Heute Nacht (16.07.2020), kurz nach 02:00 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Dreschaer Dorfstraße aus. Aus noch ungeklärter Ursache geriet eine Scheune eines dort befindlichen Vier-Seiten-Hofes, in welcher mehrere Kraftfahrzeuge, Traktoren und Anhänger abgestellt waren, in Vollbrand. Die eintreffenden Kameraden der Feuerwehr begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten. In der Folge griff jedoch das Feuer auf eine angrenzende Scheune sowie auf eines der beiden Wohnhäuser über. Glücklicherweise blieben alle 6 Bewohner (zwischen 11 und 80 Jahren) des Vier-Seiten-Hofes, sowie dort befindliche Haus- und Nutztiere unverletzt.

Aktuell dauern die Löschmaßnahmen der Feuerwehr sowie Absperrmaßnahmen der Polizei weiterhin an.

Warum es zum Brandausbruch kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei aus Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hierzu sind derzeit Brandursachenermittler vor Ort. Zur gegebenen Zeit wird nachberichtet. (KR)

