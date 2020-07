Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Glascontainer in Brand

Gera (ots)

Aufgrund eines Brandes rückten gestern Abend (14.07.2020), gegen 22:25 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Berliner Straße aus. Dort brannte aus noch ungeklärter Ursache ein aufgestellter Glascontainer, so dass die Feuerwehr Löschmaßnahmen einleitete. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zum Brandgeschehen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell