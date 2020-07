Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Garagen

Gera (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 06.07.2020 - 14.07.2020 ihr Unwesen im Garagenkomplex Am Pfortener Kalkwerk, indem sie versuchten, mehrere dort befindliche Garagen aufzubrechen. Letztendlich stahlen die Täter aus einer Garage u.a. Autoreifen, Weihnachtsdekoration und ein Stromaggregat. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen aufgenommen und sucht nunmehr nach Zeugen, die sachdienliche Hinwiese zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell