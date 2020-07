Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Altenburg (ots)

Die Ermittlungen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 18-Jährigen hat seit gestern Abend (13.07.2020) 20:40 Uhr, die Altenburger Polizei aufgenommen. Aus noch ungeklärter Ursache wurde der 18-Jährige in der Lindenaustraße von einem 16-Jährigen körperlich mit Schlägen und Tritten angegriffen und verletzt sowie mehrfach beleidigt. Zusätzlich wurde das Mobiltelefon des 18-Jährigen beschädigt. Der Angreifer befand sich zum Tatzeitpunkt mit weiteren Personen in der Lindenaustraße, flüchtete jedoch nach der Tat. Die Ermittlungen gegen ihn wurden indes eingeleitet. Der verletzte 18-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.(RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell