Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer verletzt

Altenburg (ots)

Falkenhain/L1361: Rettungsdienst und Polizei kamen gestern Nachmittag (13.07.2020), gegen 14:35 Uhr auf der Landstraße 1361, am Abzweig Falkenhain, zum Einsatz. Ein 39-jähriger Motorradfahrer (Honda) kam zuvor in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte dabei gegen ein Verkehrszeichen. Mit dem Rettungswagen wurde der leicht verletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (RK)

