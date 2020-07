Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Telekommast umgerissen

Gera (ots)

Harpersdorf: Gestern Vormittag (13.07.2020), gegen 10:30 Uhr rückten Polizeibeamte in die Harpersdorfer Straße aus. Dort blieb ein Lkw (Fahrer 49) beim Rangieren mit seinem Kastenaufbau an einem Telefonkabel hängen, so dass in der Folge der gesamte Telefonmast umgerissen wurde. Glücklicherweise blieb der 49-Jährige unverletzt. Der verantwortliche Telefonanbieter wurde über den Vorfall informiert und die Ermittlungen zum Unfallgeschehen seitens der Polizei aufgenommen. (RK)

