Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fensterscheiben beschädigt

Greiz (ots)

Unbekannte Täter trieben in der vergangenen Nacht (12.07.2020 - 13.07.2020) ihr Unwesen am Dr.-Rathenau-Platz, indem sie mehrere Steine gegen die Fensterscheiben einer dortigen Pizzeria waren. Zwei Fensterscheiben gegen dabei zu Bruch. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (RK)

