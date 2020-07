Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige wegen Körperverletzung

Gera (ots)

Eine 21-jährige Mitarbeiterin eines Restaurants in der Reichsstraße rief am Sonntagabend (12.07.2020), gegen 18:00 Uhr die Polizei um Hilfe, da sie von einem vermeintlichen Gast körperlich angegriffen und verletzt wurde. Kurz zuvor betrat der 31-jährige, stark alkoholisierter Mann die Gastlichkeit und schien offenbar Hilfe zu benötigen. Als die Mitarbeiterin ihn ansprach, stieß ihr der Mann gegen den Oberkörper, verletzte sie leicht und entfernte sich anschließend. Durch hinzugerufene Polizeistreifen konnte der 31-jährige, polizeibekannte Mann schließlich angetroffen und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Ein Rettungswagen brachte die 21-Jährige in ein Krankenhaus. (RK)

