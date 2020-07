Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Caddy Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Meuselwitz (ots)

Am Freitagabend gegen 23 Uhr kontrollierten die Beamten der Altenburger Polizei in der Zeitzer Straße in Meuselwitz einen 40-jährigen PKW-Fahrer. Da die Beamten bei dem Fahrer während der Kontrolle Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde mit diesem ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser bestätigte den Anfangsverdacht. Der Test zeigte einen Wert von 0,84 Promille auf. Es erfolgt daher die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell