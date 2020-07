Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung in der Greizer Neustadt - Zeugen gesucht!

Greiz (ots)

In der Nacht vom Donnerstag (09.07.2020) zum Freitag (10.07.2020) wurde die Scheibe der Eingangstür eines Restaurants in der Carolinenstraße in Greiz durch Unbekannte herausgetreten und dabei erheblicher Sachschaden verursacht. Die Greizer Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Tel.: 03661 6210 oder via E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de (PS)

