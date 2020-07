Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung mit beschädigten Pkw

Gera (ots)

Am Sonntag (12.07.2020) gegen 01:45 Uhr kam es in der Südstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Weiterhin wurde der Polizei zeitgleich mitgeteilt, dass an parkenden Fahrzeugen unter anderem Spiegel beschädigt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen beschädigten drei Personen mindestens drei Pkw und gerieten danach mit einer weiteren Person in einen handfesten Streit bei dem sie verletzt wurden. Gegen einen 21- und einen 19-Jährigen mit jeweils über 2 Promille Atemalkohol wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung eingeleitet. Ein 37-Jähriger steht unter Verdacht sich an der Tätlichkeit beteiligt zu haben. Zeugen oder weitere Geschädigte der Sachbeschädigung werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Gera unter Tel. 0365 829-0 zu melden.

