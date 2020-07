Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mann mit Armbrust löste Polizeieinsatz aus

Greiz (ots)

Am gestrigen Donnerstag (09.07.2020), gegen 18:30 Uhr, lief ein polizeibekannter 42-jähriger Mann in der Adelheidstraße und zielte mit einer Armbrust auf den vorbeifahrenden Pkw eines ihm Bekannten, mit dem er bereits längere Zeit im Streit liegt. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,77 Promille. Neben der Armbrust mit zwei Pfeilen wurden bei ihm noch eine Präzisionsschleuder und ein Teleskopschlagstock gefunden. Er wurde in Gewahrsam genommen und Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

