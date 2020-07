Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von Unbekannten geschlagen

Gera (ots)

Am Donnerstag (09.07.2020), gegen 21:00 Uhr war ein 29-jähriger Mann in der Wiesestraße unterwegs. Dort wurde er von zwei unbekannten Männern verfolgt, welche ihn nachfolgend ins Gesicht schlugen. Außerdem verlangten sie von dem 29 Jährigen die Herausgabe seines Rucksackes, des Handys und der Armbanduhr und anderer Dinge. Der Forderung kam der Mann nach und in der Folge verließen die beiden Unbekannten die Örtlichkeit in Richtung Gera Lusan. Bei den Unbekannten soll es sich um zwei Männer handeln, einer circa 30-40 Jahre alt und der zweite circa 25-35 Jahre alt mit lila-grauen Haaren. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt der Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290 entgegen. (MW)

