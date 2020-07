Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne alles aber mit Alkohol

Meuselwitz (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochvormittag (09.07.2020) in der Rathenaustraße einen 69-jähriger Mann dessen Pkw nicht zugelassen war. Außerdem stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Mann auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Was der Mann vorweisen konnte, war ein Atemalkoholwert von 0,49 Promille.Entsprechende Anzeigen gegen ihn wurden erstattet. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell