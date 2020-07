Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schmierfinken verewigten sich

Altenburg (ots)

Am Donnerstag (09.07.2020) in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 15:30 Uhr schmierten Unbekannte einen 420 cm x 40 cm großen Schriftzug "Obst im Haus" an die Hauswand eines Gebäudes in der Paditzer Straße. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Diese richten ihre Hinweise bitte an die PI Altenburger Land, Tel.: 03447-4710. (MW)

