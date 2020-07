Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pressemeldung des Polizeipräsidium Oberbayern Nord zu länderübergreifenden Festnahmen u.a. in Gera

Pfaffenhofen a. d. Ilm/ Gera, 08.07.2020 Länderübergreifende Festnahmen Pkw-Diebe in Haft

Den richtigen Riecher bewiesen zwei Beamte der Polizeiinspektion Pfaffenhofen a. d. Ilm als sie am 20.06.2020, gegen 01:15 Uhr, im Stadtgebiet einen Daimler Vito mit Anhänger einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem der Fahrer des Gespanns, dessen Anhänger mit einem neuwertigen Audi RS3 beladen war, angehalten hatte, flüchtete er vor den kontrollierenden Beamten. Suchmaßnahmen unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers, eines Hundeführers und Unterstützungskräften der Polizeiinspektion Geisenfeld führten nicht zur Ergreifung des Flüchtenden. Umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen der Kriminalpolizei Ingolstadt führten in der Nacht vom 03. auf den 04. Juli zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen. Ein 24-Jähriger wurde durch Unterstützungskräfte auf einem Parkplatz in Weiden i. d. Opf. festgenommen. Ein weiterer 32-jähriger Tatverdächtiger konnte, gemeinsam mit einer 27-jährigen Begleiterin, auf frischer Tat bei einem Einbruch in einen Autohandel in Gera von Beamten der Landespolizeiinspektion Gera festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass die beiden polnischen Staatsangehörigen zunächst Kennzeichen eines Anhängers in Pfaffenhofen entwendeten, diese an dem mitgeführten Anhänger anbrachten und anschließend den Audi vom Betriebsgelände eines Pfaffenhofener Autohauses stahlen. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls erlassen. Sie wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht.

Lichtbild zeigt den in Pfaffenhofen a. d. Ilm entwendeten Pkw Audi RS3.

