Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Tonnen Kupferkabel entwendet

Ronneburg (ots)

In der Zeit vom 23.06.2020 bis zum 07.07.2020 verschafften sich Unbekannte durch Zerstören des Zaunes eines Unternehmens in der Lichtenbergstraße gewaltsam Zutritt und entwendeten in der Folge mehrere Tonnen dickes Kupferkabel. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung aufgenommen und sucht Zeugen zur Tat oder Hinweise zu auffälligen Personen- und Fahrzeugbewegungen im angegebenen Tatzeitraum. Diese Hinweise richten sie bitte an die Polizei in Gera, Tel.: 0365-8290 (MW)

