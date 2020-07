Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wichtiger Zeuge zu Brandfall gesucht

Gera (ots)

Am Sonntag (21.06.2020), gegen 03:30 Uhr setzten Unbekannte eine Mülltonne in der Prof.-Neidhardt-Siedlung in Gera Bieblach in Brand. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach einem wichtigen Zeuge. Der Zeuge fuhr mit seinem Fahrrad aus Richtung Dr.-Theodor-Neubauer-Straße kommend an der brennenden Mülltonne vorbei, stoppte kurz und fuhr dann anschließend weiter in Richtung Otto-Oettel-Straße. Zwei Anwohner der Prof.-Neidhardt-Siedlung, welche zum Löschen der Mülltonne auf die Straße kamen, nahmen den unbekannten Zeugen ebenfalls wahr. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren und bittet nun den unbekannten Radfahrer dringend, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Gera, Tel.: 0365-82341465 in Verbindung zu setzen. (MW)

